Afrika Uluslar Kupası'nda gruplardaki ikinci maçlarda neler oldu?

A Grubu’nda Mısır , Demokratik Kongo karşısında tıpkı Zimbabve maçında olduğu gibi skora gitti ama etkileyici bir oyun oynamaktan uzak gözüktü. Özellikle orta sahada örneğin Fas milli takımında olduğu gibi topu yaratıcı kullanabilen, pozisyon hazırlayabilecek tipte bir oyuncunun yokluğunu hissediyorlar. Mohamed El Neny bu tipte; teknik, pas kabiliyeti yüksek bir oyuncu ama Arsenal’da da fazla süre almadığı için seviyesinin gerisinde gözüküyor. O yüzden Mısır seyirci avantajıyla da birlikte skorları alıyor. Salah çok büyük bir koz ve Trezeguet müthiş bir turnuva geçiriyor ama hâlâ turnuvanın en iyi takımı değiller. Birçokları ev sahibi avantajını da göz önünde bulundurup onları favori gösteriyor fakat bence bir Fas kalitesinden uzaklar şu ana kadar. Uganda, Komgoi’yu yendikten sonra Zimbabve’yle de berabere kaldı. Dört puanları var ve ciddi bir avantaj yakaladılar. Son maçların ardından ikinciliği kaybetseler bile en iyi üçüncüler arasına girebilirler.B Grubu’na bakacak olursak, Nijerya da çok yaratıcı ve etkileyici bir futbol oynamıyor fakat ilk iki maçını da 1-0’la kazanmayı başardı. Fizik ağırlıklı, güçlü oyuncularının katkısı yadsınamaz. Bu grubun dikkat çeken ekibi ise Madagaskar. Çok ilginç ve pek de fazla tanımadığımız bir takım oyun ve oyuncu kadrosuna sahipler. Gine ile berabere kaldıktan sonra Burundi’yi de yenmeyi başardılar. Turnuvanın ilginç renklerinden biri oldular.C Grubu’nda final gibi bir maç oynandı: Senegal-Cezayir. Turnuvada şu ana kadar oynanan en yüksek profilli maç olabilir. İki çok iyi ve şampiyonluk adayı kadro. Senegal’in kadrosu biraz daha iyi ama Cezayir’in de ön tarafı çok güçlü. Cezayir bu maçı kazanmayı bildi ancak ben hâlâ Senegal’in daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Cezayir’in de bu turnuvada şansı sonuna kadar var. Özellikle hücum hattındaki bütün oyuncuları çok formda gözüküyor. Kenya’nın Cezayir’e kaybederken fena görüntü vermediğini söylemiştim. Wanyama önderliğinde Tanzaya’yı yenmeleri gerekiyordu ve yendiler. Son maçta Senegal’e kaybetseler bile en iyi dört üçüncüden biri olacaklardır. Muhtemelen çok fazla ileri gidemezler. Çünkü hücumda yaratıcı oyuncu eksikliğinden doğan sıkıntıları var fakat bu gruptan bir şekilde çıkmayı başaracaklardır.Çok üst düzey bir başka maç da Fas ile Fildişi Sahili arasında oynandı. Fas, teknik kapasitesi yüksek oyuncularıyla Fildişi karşısında ciddi bir fark yarattı. Fildişi Sahili daha direkt oynayabilen, daha fizik ağırlıklı bir orta saha ve hücum hattına sahipti. Fas bu oyuncuları hem iyi savunmayla hem de ayağında topu tutarak durdurmayı başardı. Örneğin Younes Belhanda müthiş oynadı. Hakim Ziyech zaten belirli bir seviyede oynamaya devam ediyor. Önlerindeki Youssef El Nesyri çok faydalı oynadı ve Fildişi Sahili’ne “biz sizden daha iyi takımız” mesajını verdikleri bir galibiyet aldılar. Fas’ın bu galibiyetinin Mısır’ın galibiyetlerinden en büyük farkı da buydu. Fas sahada oyununun ve takımının gücünü yansıtabiliyor. Güney Afrika da üstün oynadığı bir maç sonunda Namibya’yı yendi. Onlar da grupta ikinci olabilir. En kötü ihtimalle üçüncü olarak gruptan çıkacaklardır.Mali ilk maçını farklı kazanmıştı. Daha güçlü bir rakip olan Tunus’la karşılaştıklarında beraberlik aldılar. Moritanya-Angola maçı çok sıcak bir havada oynandı ve gerçekten çok kötü bir maç oldu.F Grubu’ndaki iki maç da yaklaşık 40 derecelik sıcaklıklarda oynandı. Şu ana kadar turnuvanın en büyük sıkıntısı bu. İlk kez yaz mevsiminde oynanan Afrika Uluslar Kupası’nda 38-39 dereceleri çokça görüyoruz. Günün en soğuk saatlerinde oynanan maçlar dahi 35-36 derecelerde oynanıyor. Dün oynanan Kamerun-Gana ve Benin-Gine maçlarında da tempo namına fazla bir şey göremedik. F Grubu’nda Kamerun gruptan çıktı, Gana da son maçlarda gruptan çıkacaktır. Gana’yı ikinci maçların sonunda beğenmemeye devam ediyorum. Nitelikli bir kadroları olduğu için de şanslarını az görmemek gerekiyor. Sahada her an her şeyi yapabilirler. Clorance Seedorf yönetimindeki Kamerun, daha iyi oynayan taraftı. Gana’yı yenebilirlerdi, kazanamadılar ama Kamerun’un taktik disiplinini takdire şayandı.