Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan son 16 turunda yarın oynanacak Fas-Benin ve Uganda- Senegal maçları ile devam ediyor.

Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak olan son 16 turunun ilk maçı Fas ve Benin arasında yarın TSİ 19.00'da oynanacak. Fas, grupta oynadığı 3 maçı da 1-0'lık sonuçlarla kazanırken Benin grup aşamasını 3 beraberlikle tamamladı.

Günün diğer karşılaşması ise Uganda ve Senegal arasında TSİ 22.00'de yapılacak. Kadrosunda Mane, Koulibaly, Gueye, Balde ve Sarr gibi yıldızları barındıran Senegal, şampiyonluk adaylarının başında geliyor.





- İstanbul