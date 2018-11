24 Kasım 2018 Cumartesi 11:05



Afrika'ya gitti, hayatı bir anda değişti Afrika ziyareti traktör fabrikası kurdurttu Tekirdağ'dan 7 ülkeye traktör ihracat yapıyorTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinden Afrika ülkelerine ziyarete giden Erdoğan Ören, ülkeye döndüğünde yerli ve milli imkanlarla başlattığı traktör imalatı çalışmalarıyla şuanda Asya ve Afrika'da bulunan 7 ülkeye traktör ihracatı yapıyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan ve daha önce traktör bayisi işleten Erdoğan Ören isimli vatandaş, Afrika ülkelerine yaptığı bir dizi ziyaret sonrası, orada traktör açığını görmesi üzerine ülkeye döndükten sonra traktör imalatı konusunda büyük çalışmalara atıldı. Yerli ve milli imkanlarla başlattığı traktör imalatı sonrası 'Fatih' markası adı altında traktör üretim fabrikası kuran Erdoğan Ören, Tekirdağ'dan Asya ve Afrika'da bulunan 7 ülkeye traktör ihracatı yapıyor. Traktör ihracatında Türk markasının ön plana çıkarıp, Türk traktör markasının dünyadaki traktör ihracatında yerini alması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Ören, "Cumhurbaşkanımızın o dönemde yerli ve milli seferberlik ilan ettiği dönemde Bizim için de çok ciddi bir ilham kaynağı oldu tabii bizlerinde dünya pazarında kendi milli markamızla bir üretim yapıp dünya pazarına sunmak ayrı bir değerdir" dedi. Her şey bir Afrika ziyareti ile başladı Bu Türk markası traktörlerin oluşmasında Afrika'ya gittiği bir ziyarette gördüğü ihtiyaçtan ötürü çalışmalara başladığını aktaran Erdoğan Ören, "Fatih traktör markasını 2014 yılında traktör şirketini kurarak bu marka adı altında traktör üretimi işlemlerine başladık. 2010 yılında bir Afrika devlet ziyaretine katıldık ve o bölgede traktör ile alakalı ihtiyacı gördük. Bu gördüğümüz sonuca binaen de, Türkiye'de böyle bir hamleyi başlatma kararı aldık. 2014 yılında da şirketimizi kurduk. 25 yıldır da bu sektörde iş yapmaktayım. Öğretim ayağı, ülkemizin üretime olan ihtiyacı her geçen yıl artmaktadır. Bizde bu düşünceyle önce üretmek daha sonra üretimimizi de ihracata yönlendirme ile alakalı çalışmalarımız başladı" dedi. 7 ülkeye ihracat Bir traktörün oluşumunda ihtiyaç duydukları parçaları Türkiye'den ve Yurt dışından tedarik ettiklerini ve burada bir araya getirip mamül hale getirdiklerini de aktaran Ören, "Traktör olarak bunları ihracat noktasında satışlarımızı şu anda devam ettiriyoruz. Ağırlıklı olarak Afrika bölgesine ihracatımız var. Sudan, Etiyopya, Libya, Tunus, Güney Afrika, Özbekistan'a yeni girişimde bulunduk Pakistan'a yeni traktör sevkiyatımız oldu ve bu ihracat noktasında adet noktasında şu anda hedefimiz yok daha çok üretmiş olduğumuz traktörleri kendi markamızla Türk traktör algısını da ekleyerek bu ülkelerde pazar noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye ekonomisine üretilen bir çöp dahi olsa bir katkı sağlar. Bizim tarafımızdan üretilmiş her ne varsa üretildikten sonra ama yurt içinde satış olsun, ama yurt dışında ihracat noktasında olsun mutlaka ülke ekonomisine hem istihdam açısından hem katma değer açısından ciddi katkıları mutlaka vardır" diye konuştu. Cumhurbaşkanı büyük ilham kaynağı oldu Dünyada markalaşmanın önemine de değinen Ören, "Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın o dönemde yerli ve milli seferberlik ilan ettiği dönemde, bizim için de çok ciddi bir ilham kaynağı oldu. Tabi bizlerinde kendi milli markamızla bir üretim yapıp dünya pazarına sunmak ayrı bir değerdir. Dünyada markalarıyla anıldığında ülkenin ismi insanların aklına gelmektedir. Bu da markalaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu tabi ki bize gösteriyor. İnşallah biz ve bizim gibi firmaların üretim ve marka noktasında kendi markalarını da yaparak yurt dışına özellikle bizim hedef pazar seçtiğimiz Afrika, Türki cumhuriyetler ve Avrupa için bu çalışmaları gayretle yapmalarını tavsiye ediyoruz" diyerek konuşmasını noktaladı.