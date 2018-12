Afrika'ya Ticaret Hacmini Artıracak Önemli Çalışma: Bilgi Bankası Geliyor

13 Aralık 2018 Perşembe 12:45



13 Aralık 2018 Perşembe 12:45

konuştu. Afrika'ya ihracatı artıracak yeni bir çalışma başlattıklarını dile getiren Utku, "Afrika portalı adı altında Afrikalı ithalatçıların bilgilerinin yer aldığı bir bilgi bankası oluşturacağız. Hangi ülkede, kim, neye ihtiyacı var, firmasının ismi ve temas noktası nedir? Şimdi biz bu bilgileri alıp daha sonra bilgi bankamızda birleştirip ihracatçıların hizmetine sunmak istiyoruz. İhracatçı kimin neye ihtiyacı olduğunu bilecek. Bu sayede ihracatçılar nokta atışı müşterilerine ulaşabilecek.9 ay içerisinde tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz. İhracatçının el yordamıyla müşteri araması zaman ve para kaybı oluyor" dedi."AFRİKA PAZARINDA ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR"Teknolojiden gıdaya, tekstilden sanayiye kadar Afrika'nın her türlü ürüne ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Utku, kendilerinin zorlu bölgelerde ihracatçıların ticari işlemlerine aracılık ettiklerini ve ticari ilişkileri artırmayı hedeflediklerini söyledi.Türk ihracatçısına Afrika ile yapılacak ticarette her türlü desteği verdiklerini ifade eden Utku, "Afrika pazarında önemli fırsatlar var. İhracatçılara odak noktalarını bu kıtadaki ülkelere çevirmeleri çağrısında bulunuyorum. Afrika'da 2018 yılı içerisinde 15 ülkeyi ziyaret ettik ve şu anda 24 ülkeyi hem limit hem hesaplarla bire bir kapsıyoruz. İhracatçılara, ticari işlemlerinde hızlı bir şekilde düşük komisyonla hizmet veriyoruz. Bize başvurup hızlı ve güvenli bir şekilde ihracat bedellerini alıyorlar. Bu bölgeyle çalışanların genelde sıkıntısı karşı tarafa ulaşamamaktır. Farklı kanallar üzerinde ihracat işlemleri dönüyordu. Biz direk bağlantılar kurarak bedellerin hızlı ve eksiksiz gelmesi noktasında önemli adımlar attık. Yerinde ziyaretler yapıp, temaslar kurarak bu sıkıntıyı bertaraf ediyoruz" diye konuştu."100 AFRİKA BANKASININ HESABINI YÖNETİYORUZ"Aktif Bank Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, "Toplam limitimizin yüzde 26'sını Afrika kıtası oluşturuyor. Şu ana kadar 200 firmanın 600 milyon dolarlık ihracat işlemine aracılık ettik" dedi ve ekledi:"İhracatçı ticaret yaptığında parasını direk bizden alacak. Afrika'da 35 ülkede 112 banka lehine test edilen toplam 725 milyon dolar büyüklüğünde dış ticaret limitimiz var. Bunun dışında 100 tane Afrika bankasına da hesap açtık ve bu hesapları yönetiyoruz. Ülkemizden bir mal Afrika'ya satıldığı zaman daha önce Dubai, Lübnan üzerinden o bankalardan gelen paralar artık direkt Aktif Bank tarafından ihracatçıya ulaşıyor. Yapılan ihracatlarda normalde bedel 1.5 ay gibi bir zamanda geliyordu. Çünkü direkt bankacılık mekanizmaları yoktu. Şimdi direk temas sayesinde bu süreyi 4-5 güne indirdik. O da zaten doküman inceleme süresi. Bizde zaten hesapları olduğu için o hesaplardan alıp ihracatçının hesaplarına parayı geçiyoruz""AFRİKA'YA ODAKLANIRSAK KAZANÇLI ÇIKARIZ"Afrika pazarında Türk ihracatçının kazançlı çıkacağına özellikle vurgu yapan Utku, "Afrika pazarında Türk ihracatçı kazançlı çıkar. Çünkü ihracatçılar için yeni ve odaklanılması gereken bir pazar. İhracatçılarla beraber her yeri mesafe, sıkıntı demeden köşe bucak dolaşıyoruz, farkımız bu. Türkiye'deki bankalar Afrika'ya odaklanma noktasında geç kaldı. Bankalar bu alana odaklandıkça kesinlikle kazanç elde edeceğimizi düşünüyorum. Bölgede potansiyel var fakat yetersiz bankacılık hizmetleri yüzünden kullanılamıyor. Gerekli bankacılık mekanizmaları olmadığı için ihracatçılar, yapacağımız işlemlerde ne kadar güvendeyiz, paramızı ne kadar kolay alabiliriz? gibi kafalarında soru işaretleri var. O bölgede böyle önemli sorunların çözüldüğünü görenler zaten temaslarını daha çok artırıp, çalışma arzusundalar. Afrika kıtasını bu yüzden önemli görüyorum. Uygulamaları hayata geçirirsek bu potansiyeli daha çok kullanırız" ifadelerini kullandı. - İstanbul