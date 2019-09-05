Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip

Merkezi İngiltere'de bulunan Oxfam tarafından hazırlanan "İki Kıtanın Hikayesi" başlıklı raporda, kıtadaki gelir adaletsizliğine vurgu yapılarak sadece 3 zenginin servetinin 1,3 milyar nüfuslu Afrika kıtasının yarısından daha fazla olduğu belirtildi.

Güney Afrika'da Afrika'nın konu edinildiği Dünya Ekonomik Forumu sırasında yayımlanan raporda, Forbes sıralamasında yer alan iş adamları Aliko Dangote, Nicky Oppenheimer ve Johann Rupert'in servetinin yaklaşık 28,8 milyar dolar olduğu aktarıldı.

HER YIL 14 MİLYAR DOLARLIK VERGİ KAYBI OLUYOR

Afrikalı zenginlerin yüzde 75'inin paralarını offshore hesaplarında tuttuğu ve bu nedenle her yıl 14 milyar dolarlık vergi kaybının olduğu kaydedilen raporda, tüm Afrika ülkelerinin, eşitsizlik, sömürge geçmişi ve sıklıkla Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası tarafından uygulanan başarısız ekonomik politikalar gibi benzer bir mirasla baş etmeye çalıştığı ifade edildi.

EN YOKSUL YÜZDE 50'NİN TOPLAM SERVETİ YAKLAŞIK 23 MİLYAR DOLAR

Görüşlerine yer verilen Oxfam Direktörü Winnie Byanyima, "Afrika yükselmeye hazır ama sadece liderleri birkaç tane süper zengini değil, birçoğu içinçalışan daha insani bir ekonomiyi destekleme cesaretine sahip oldukları zaman" ifadesini kullandı.

Rapora göre, Afrika'da nüfusun en yoksul yüzde 50'sinin toplam serveti yaklaşık 23 milyar dolara denk geliyor.

Dünya Bankası'na göre ise 2030 itibarıyla dünyadaki yoksulların yüzde 87'sinin bu kıtada olacağı öngörülüyor.