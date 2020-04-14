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Afrikalı 88 entelektüelden kıta liderlerine sağlık sistemini güçlendirmeleri çağrısı

Afrikalı 88 aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında kıta liderlerine ülkelerinin sağlık sistemlerini güçlendirmeleri çağrısında bulundu.

14.04.2020 21:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:36
Afrikalı 88 entelektüelden kıta liderlerine sağlık sistemini güçlendirmeleri çağrısı
Afrikalı 88 aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında kıta liderlerine ülkelerinin sağlık sistemlerini güçlendirmeleri çağrısında bulundu.
Afrika kökenli 88 entelektüel, yazdıkları açık mektupta Kovid-19 salgını karşısında Afrika liderlerini sağlığı esas kamu yararı olarak yeniden düşünmeye ve bu krizi halklarını korumak için kamu politikalarını gözden geçirme fırsatı olarak görmeye davet etti.
Salgının Afrika'nın sağlık ve diğer alanlarda müşterek reaksiyon verme noktasındaki yetersizliğini gösterdiğine işaret edilen mektupta, "Sağlık temel bir kamu yararı olarak ele alınmalı, sağlık personelinin durumları iyileştirilmeli, herkesin Afrika'da tedavi görmesine imkan verecek şekilde hastaneler teknik olarak güçlendirilmelidir." ifadesi kullanıldı.
Kıtadaki büyükşehirlerde yaşayan orta ve zengin sınıfın salgından etkilenmediği belirtilen mektupta, Afrika liderlerinin karantina ve izolasyonun bağlamsal içeriği değerlendirilmeden Avrupa ülkelerinin uyguladığı önlemleri uyguladığı ifade edildi.
Mektupta, "Birçok Afrika lideri halklarına acımasız karantinalar dayattı, buna uyulmadığında insanlar polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı. Bu tür önlemler, kargaşadan korunan ve evlerinden çalışma imkanı olan zengin sınıfı memnun etse de buna imkanı olmayan fakir halklar için cezalandırıcı oldu." ifadesine yer verildi.
Afrika hükümetlerinin, halklarının büyük bölümünün karşı karşıya olduğu riskli istihdam durumunu göz önüne almaları gerektiği kaydedilen mektupta, bu dönemde ilan edilen olağanüstü hallerin bir yönetim şekli olarak benimsenmemesi gerektiği vurgulandı.
Mektubu imzalayanlar arasında 1986 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Wole Soyinka dahil çok sayıda Afrikalı entelektüel bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Afrika, Güncel
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