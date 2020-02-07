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Afrikalı çocuklar 55 binden fazla ağır ihlalin kurbanı oldu

Afrika'da son 5 yılda çatışmaların görüldüğü ülke ve bölgelerde çocuklara karşı 55 bin ağır suç işlendi.

07.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:42Afrikalı çocuklar 55 binden fazla ağır ihlalin kurbanı oldu
'da son 5 yılda çatışmaların görüldüğü ülke ve bölgelerde çocuklara karşı 55 bin ağır suç işlendi.
Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children'ın bu yıl "silahları susturmak" temasıyla toplanan Afrika Birliği Liderler Zirvesi öncesi yayınladığı raporda, kıtadaki çocukların maruz kaldığı durumlara dikkat çekildi.
Rapora göre, Afrikalı liderlerin 2020 yılı itibarıyla kıtadaki bütün çatışmaları bitirme sözlerine rağmen geride kalan son 5 yılda on binlerce çocuk öldürüldü, sakatlandı veya cinsel saldırıya uğradı.
Öldürülen ve yaralanan çocukların sayısı 11 bini geçerken, 24 binden fazla çocuk ise silah altına alındı ya da silahlı gruplarca kullanıldı.
Çocuklara yönelik ağır ihlallerden bir diğerini de cinsel saldırılar oluşturdu. Bu bölgelerde, yaklaşık 4 bin 600 çocuk cinsel saldırıya uğradı.
Son 5 yılda hedef alınan okul ve hastane sayısı ise 3 bin 500 oldu.
Save the Children, Afrika Birliği üye ülkelerine çocukları korumak için daha güçlü adımlar atmaları çağrısında bulundu.

Save the Children, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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