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Afrikalı katılımcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Reis' diye seslenerek sarıldı

Afrikalı katılımcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Reis' diye seslenerek sarıldıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın ardından salondan ayrılırken Mayotteli bir katılımcıyla arasında geçen diyalog gülümsetti.

19.10.2019 13:30
Afrikalı katılımcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Reis' diye seslenerek sarıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın ardından salondan ayrılırken Mayotteli bir katılımcıyla arasında geçen diyalog gülümsetti.
3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki programına gitmek için salondan çıkıtığı esnada yaşanan bir an katılımcıları gülümsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı esnasında Komor Adaları'nın bir parçası olan Mayotte'den gelen Younoussa Abaine isimli katılımcı Erdoğan'a 'Reis' diye seslenerek sarılmak istedi. Güvenlik bandını aşarak Cumhurbaşkanına sarılmayı başaran Abaine'ye Erdoğan'ın, "Maşallah, çok kuvvetlisin, biliyorum" diyerek karşılık vermesi katılımcıları gülümsetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Kayseri'deki programına gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.
Afrikalı katılımcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Reis' diye seslenerek sarıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kayseri, Afrika, Genel

Kaynak: İHA

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