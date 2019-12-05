Haberler » Güncel » Afrikalı kimsesiz çocukların ilk dönme dolap sevinci kamerada - Haber

Afrikalı kimsesiz çocukların ilk dönme dolap sevinci kamerada

Türkiye'den Afrika'ya götürülen dönme dolabı ilk kez gören Kamerunlu kimsesiz çocukların sevinci kameralar tarafından anbean kaydedildi.

05.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:34Afrikalı kimsesiz çocukların ilk dönme dolap sevinci kamerada
'den 'ya götürülen dönme dolabı ilk kez gören Kamerunlu kimsesiz çocukların sevinci kameralar tarafından anbean kaydedildi. Birçoğu yetimhanede kalan kimsesiz çocukların yaşadığı mutluluk görüntülendi.

Türkiye'de bulunan birçok dernek ve vakıf tarafından Afrika bölgesinde yardıma muhtaç insanlara yardım eli uzanmaya devam ediyor. Hak İnsani Yardım Derneği tarafından Türkiye'de yaptırılan dönme dolap Kamerun'a götürüldü. Türkiye'de 1990'lı yıllarda sokaklarda çok sık kullanılan seyyar dönme dolabı kullanan Kamerunlu çocukların sevinci de kameralar tarafından kaydedildi. Birçoğu yetimhanede kalan kimsesiz çocukların büyük mutluluk yaşadığı görüldü. - YAOUNDE

Türkiye, Afrika, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:51 Ankara-6 adet bayraktar tb2 emniyet genel müdürlüğü'ne teslim edildi - Haber
14:50 Silivri'de trafik kazaları: 3 yaralı - Haber
14:50 Kuveyt'te sanayi bölgesinde yangın - Haber
14:50 Kan donduran mektup: "Senin canına karşılık bir ceza kesiyorum" - Haber
14:46 Ayakkabı tamircilerinde kış yoğunluğu - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
13:54 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi - Haber
13:09 Erol Olçok'un ailesi: Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
5.12.2019 14:54:11