Afrikalı Liderler Boko Haram'a Karşı İkinci Kez Bir Araya Geldi

Afrikalı liderler, terör örgütü Boko Haram ile mücadele kapsamında ikinci kez bir araya geldi. Nijerya
Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Çad
Gölü Havzası Komisyonu (LCBC) Genel Sekreteri Mamman Nuhu, terörle mücadele kapsamında Nijerya, Çad, Nijer ve Benin
liderlerinin başkent Abuja
'da düzenlenen toplantıda buluştuğunu belirtti.
Nuhu, Çad Gölü ve çevresinde Boko Haram'ın neden olduğu ekonomik ve güvenlik sorunlarına değinerek Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen "Bölgesel İstikrar Stratejisi"nin sürdürülmesi yönünde karar alındığını açıkladı.
Toplantıda, bölgedeki güvenliğin sağlanması için yerel kanaat önderleri ve liderlerle iş birliği yapılması konusunda mutabık kalındı, Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) tarafından Çad Gölü Havzasında yürütülen operasyonların önemine değinildi, LCBC ve uluslararası toplumun Boko Haram örgütüyle mücadelede destek ve katkıları övgüyle karşılandı.
Toplantıya, Nijerya Devlet Başkanı
Muhammedu Buhari
, Çad Cumhurbaşkanı
Idriss Deby Itno, Nijer Devlet Başkanı Mahamadou Issoufou, Benin Devlet Başkanı Patrice Talon ve Çad Gölü Havzası Komisyonu savunma bakanları katıldı.
Bölge liderleri, Boko Haram örgütüne karşı iki hafta önce Kamerun
'un başkenti N'Djamena'da bir araya gelmişti.
16 Aralık 2018 Pazar 20:57