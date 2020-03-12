Afrikalı liderler Libya krizi için toplandı
Afrikalı liderler Libya İçi Ulusal Uzlaşma meselesini görüşmek için Kongo Cumhuriyeti'nde bir araya geldi.
12.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:58
Afrikalı liderler Libya İçi Ulusal Uzlaşma meselesini görüşmek için Kongo Cumhuriyeti'nde bir araya geldi.
Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Brazzaville'ye 400 kilometre mesafedeki Oyo kentinde toplanan liderler Libya krizinin Afrika ülkelerine etkisini ele aldı.
Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso başkanlığında düzenlenen toplantıya Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri temsilcisi Maria Luiza Riberio Viotti katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı N'Guesso, bu toplantının krizin çözümü için yapılacak Libya İçi Ulusal Uzlaşma Konferansı'nın hazırlanmasına dair açık bir mesaj olduğunu söyledi.
N'Guesso, konferansı hazırlama komisyonunun, Libya'daki kabile liderleri, kadınlar ve gençleri temsil etmesi gerektiğini, bu kişilerin de konferansı Libya'nın yeniden inşası için hayati bir basamak olarak görmesi gerektiğini kaydetti.
AfB Libya Yüksek Komitesinin, konferansın düzenlenmesine dair yol haritasına sadık olduğunu ifade eden N'Guesso, "Afrika, her zaman tek bir ağızdan konuşmalı." dedi.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa da Libya'nın geleceğinde Libya halkının vereceği kararın birincil olduğunu, kendilerine düşenin de onları desteklemek olacağını ifade etti.
Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Brazzaville'ye 400 kilometre mesafedeki Oyo kentinde toplanan liderler Libya krizinin Afrika ülkelerine etkisini ele aldı.
Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso başkanlığında düzenlenen toplantıya Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri temsilcisi Maria Luiza Riberio Viotti katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı N'Guesso, bu toplantının krizin çözümü için yapılacak Libya İçi Ulusal Uzlaşma Konferansı'nın hazırlanmasına dair açık bir mesaj olduğunu söyledi.
N'Guesso, konferansı hazırlama komisyonunun, Libya'daki kabile liderleri, kadınlar ve gençleri temsil etmesi gerektiğini, bu kişilerin de konferansı Libya'nın yeniden inşası için hayati bir basamak olarak görmesi gerektiğini kaydetti.
AfB Libya Yüksek Komitesinin, konferansın düzenlenmesine dair yol haritasına sadık olduğunu ifade eden N'Guesso, "Afrika, her zaman tek bir ağızdan konuşmalı." dedi.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa da Libya'nın geleceğinde Libya halkının vereceği kararın birincil olduğunu, kendilerine düşenin de onları desteklemek olacağını ifade etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Afrika, Kongo, Libya, Güncel
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