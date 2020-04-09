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Afrikalı liderlerden Trump'ın eleştirdiği DSÖ liderine destek

Afrikalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump'ın günlerdir eleştirilerini sürdürdüğü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a destek mesajı verdi.

09.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:22
Afrikalı liderlerden Trump'ın eleştirdiği DSÖ liderine destek
Afrikalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump'ın günlerdir eleştirilerini sürdürdüğü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a destek mesajı verdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yanlış tavsiyelerde bulunduğu gerekçesiyle Trump'ın tepki gösterdiği Ghebreyesus'a, Afrika Birliği (AfB) örgütünden sonra Güney Afrika, Etiyopya, Namibya, Kenya, Nijerya ve Ruanda'dan destek geldi.
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, beklenmeyen küresel sağlık krizinin başından bu yana DSÖ Direktörü'nün olağanüstü bir liderlik sergilediğini söyledi. Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, "DSÖ lideri olarak Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afrika'nın sonsuz güvenine ve desteğine sahip." dedi.
Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, AfB'nin duruşuna destek verdiğini ifade ederek, Kovid-19'un ancak tüm dünya aynı yönde kürek çektiğinde daha hızlı alt edilebileceğini belirtti.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Trump'ın eleştirilerine ilişkin son olarak, "Daha fazla ceset torbası görmek istiyorsanız, virüsü siyasete alet etmeye devam edebilirsiniz." açıklaması yapmıştı.
Bu açıklamanın ardındanTrump da "Bize ceset torbalarından bahsediyorlar. DSÖ bize doğru analizleri yapsaydı, insanlarımıza daha bir hizmet verirdik." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Afrika, Güncel
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