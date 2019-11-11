Haberler » Güncel » Afrikalı medya temsilcileri AA'yı ziyaret etti - Haber

Afrikalı medya temsilcileri AA'yı ziyaret etti

Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı (AFMED) çerçevesinde Türkiye'de eğitimlerini tamamlayan gazeteciler Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

11.11.2019 21:29 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:32
Medya Temsilcileri Eğitim Programı (AFMED) çerçevesinde 'de eğitimlerini tamamlayan gazeteciler Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.
AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile Genel Müdürlüğün konferans salonunda buluşan gazeteciler, Türkiye'de aldıkları eğitimle ilgili ve burada geçirdikleri süre boyunca edindikleri izlenimleri aktardı.
Mutanoğlu da AFMED kapsamında verilen eğitimleri takip ettiğini belirterek, gazetecilere başarılar diledi.
Metin Mutanoğlu, AA yayınlarından çıkan Afrika ülkelerinde AA'nın habercilik faaliyetlerini kapsayan "Yükselen Afrika" kitabını tanıttı.
Kitap, yine AA tarafından yayınlanan ve Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı'nı" anlatan kitapla birlikte gazetecilere hediye edildi.
Ziyarete Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) Başkanı Ahmet Kavas ve Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk, AA Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir katıldı.
Konuşmaların ardından "aile fotoğrafı" çektiren gazeteciler, Genel Müdürlük binasındaki müzeyi de gezdi.
13 ülkeden 20 Afrikalı gazeteci katıldı
AFMED, AA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) ve AFAM iş birliğiyle 22 Ekim-12 Kasım'da düzenlendi.
Afrikalı medya temsilcilerine medya alanında teorik ve pratik eğitim imkanı sunmak amacıyla düzenlenen AFMED'e, 13 ülkeden 20 Afrikalı gazeteci katıldı.
İngilizce düzenlenen programda katılımcılar, "Sosyal Medya ve İnternet Gazeteciliği", "Gazetecilikte Gündem ve Kaynak, Veri Gazeteciliği", "Kriz Haberciliği", "Dünyada Medya Ekonomisi", "Röportaj Teknikleri", "Türkiye'nin İmajı ve Sosyal Dönüşümde Medya'nın Etkileri", "Fotoğraf ve Video Uygulamaları" gibi başlıklarda eğitim aldı.
Afrikalı medya temsilcileri AA'yı ziyaret etti

Türkiye, Afrika, CEO, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:38 Çavuşoğlu: Fransa o acıyı unutamadı (2)
22:38 AGD üyeleri Bangladeş'teki idam kararlarını protesto etti
22:37 TBMM Başkanı Şentop, fidan dikti
22:35 Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Josef Sural adına Alanya'da yapılan park...
22:34 Esenyurt'ta çatı yangını
22:29 Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı
21:53 Rapor yayınlandı: Seçimden sonra İBB'den 3 bin 400 işçi işten çıkarılmış
21:52 Barış Yarkadaş'ın fidan dikimi iddiasını Orman Genel Müdürü yalanladı
21:38 Ulusal Kanal, Türksat borcunu yarın akşama kadar ödeyemezse kapanabilir
21:12 İBB'den su zammı açıklaması: Kimyasal madde, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle fiyatlar yükselecek
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 22:39:45