Afrikalı Öğrencilerin Kar Sevinci

Kaynak: AA

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) eğitim gören Afrikalı öğrenciler, Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen "5. Kargın Kar Şenliği'nde karın keyfini yaşadı.Çameli Belediyesi tarafından Gürsu Mahallesi'nde düzenlenen şenliğe katılan PAÜ'lü öğrenciler ile vatandaşlar, kızak, leğen ve naylon poşetlerle kaydı.Şenliğe katılan Afrikalı öğrencilerden bazıları, ilk kez karda kızakla kaymanın keyfini çıkardı. Öğrenciler yöresel türküler eşliğinde halay da çekti.PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ da öğrencilerle kartopu oynadı, kızağa bindi.Şenlikte bazı vatandaşlar davul zurna eşliğinde oynadı, bazıları da karda güreşti.Off-Road kulüpleri üyelerinin de katıldığı şenlikte sporcular, Kargın Yaylası'nın 2 bin 260 metre rakımlı Aladiş zirvesine çıktı.Şenlikte katılımcılara balık ekmek ikram edildi.