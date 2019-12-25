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Afrikalı öğrencilerle kültürel iş birliği

Malatya İnönü Üniversitesinde eğitim gören Afrikalı öğrencilerle kültürel iş birliği çalışması yapılıyor.

25.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:00 Afrikalı öğrencilerle kültürel iş birliği
İnönü Üniversitesinde eğitim gören Afrikalı öğrencilerle kültürel iş birliği çalışması yapılıyor.

Maarif Vakfı Sosyal Kültürel Faaliyet Rehberlik Daire Başkanı Hamza Özdemir ve Mezun Takip Daire Başkanı Ali Arıkmert, İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmalar Merkezi'ni ziyaret etti. Vakıf aracılığıyla üniversitede bulunan Afrikalı öğrencilerle görüşerek eğitim ve oryantasyon süreçlerini yerinde inceleme imkanı buldular. Öğrencilerin sorularını cevaplayan yetkililer, Afrikalı öğrencilerin Türkiye'yi yakından tanıması amacıyla Maarif Vakfı aracılığıyla düzenlenecek bir kampın müjdesini verdiler. İnönü Üniversitesi'nin Afrika ülkelerinden gelecek öğrenciler için tercih edilebilir niteliklerinin oldukça fazla olduğuna işaret eden yetkililer, merkezin çalışmalarının Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki bilimsel ve kültürel işbirliğinin artmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Arıkmert, öğrencilere sorumluluklarını hatırlatarak, "Dört konuda sorumluluğunuz bulunmaktadır: Kendinize, ailenize, Afrika'ya ve dünyaya karşı. Bunları yerine getirebilmek için Türkçeyi en hızlı şekilde ve güzel öğrenmeniz gerekir" şeklinde konuştu. İnönü üniversitesi Afrikalı Araştırmalar Merkezi (İNÜAFAM) Müdürü Dr. İsmail Söylemez, ülkeler arasındaki bilimsel ve eğitim işbirliğinin güçlenmesinde paydaş kuruluşların desteğinin birçok alanda oldukça hızlı mesafe kat etme imkanı sağlayacağına işaret etti.

Araştırma Merkezi'ni gezen misafirler, öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdiler. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Türkiye, Malatya, Afrika, Güncel

Kaynak: İHA

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