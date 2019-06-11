Afrikalı yazar ve aktivistlerden Eritre yönetimine "değişim" çağrısı

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ADDİS Afrikalı yüzden fazla yazar ve aktivist, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki'ye mektup yazarak ülkedeki özgürlükleri genişletme çağrısında bulundu.Kıtanın dört bir yanında yaşayan yüzden fazla yazar ve aktivist, Afwerki'ye yazdıkları mektupta, Afrika'dan soyutlanan ve içine kapanan Eritre'nin artık buna son vermesi gerektiğini belirtti.Afrika ülkelerinin son 20 yılda büyük değişimler geçirdiğine işaret edilen mektupta, pek çok ülkenin basın ve ifade özgürlüğü, hukukun egemenliği, bağımsız yargı ve siyasi çoğulculuk alanında önemli ilerlemeler kaydettiği hatırlatıldı.Ülkede özgürlüklerin genişletilmesi çağrısında bulunulan mektupta, "Ne yazık ki Eritre, bu kritik alanlarda başka yerlerde görülen değişimlere ayak uyduramadı. Son 20 yıldır Eritre kıtamızdaki en kapalı toplum olarak nitelendiriliyor." ifadesi kullanıldı.Mektupta, ülkedeki tutuklu gazeteci ve yazarların hapishane şartlarının kötü olduğuna da değinilerek, bu kişilerin yakınlarıyla dahi görüşmesine izin verilmediği bildirildi.Başkan Afwerki ile Eritre'de bir araya gelmek isteyen yazar ve aktivistler, ülkedeki düzenin iyileşmesi ve Eritre halkının Afrika'da hak ettiği yeri alması için Afwerki ile çalışabilecekleri mesajını verdi.Mektuba imza atanlar arasında Angolalı gazeteci ve aktivist Rafael Marques de Morais, Kenyalı aktivist John Githongo ve Etiyopyalı yazar Maaza Mengiste gibi isimler bulunuyor.Eritre, fiili olarak Etiyopya'dan bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından bu yana Afwerki'nin tek parti rejimi tarafından yönetiliyor.