Haberler » Güncel » Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu İstanbul'da - Haber

Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu İstanbul'da

AFRİKALI yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu Masaka Kids Africana'ya İstanbul Havalimanı'nda sürpriz karşılama yapıldı.

15.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:11Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu İstanbul'da
AFRİKALI yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu Masaka Kids Africana'ya Havalimanı'nda sürpriz karşılama yapıldı.

Uganda'da bir köyde yaşayan ve sosyal medyadaki dans videoları milyonlarca kişi tarafından izlenerek ünlenen Masaka Kids Africana grubunun üyeleri, kendilerine şöhreti getiren danslarını sergilemek üzere İstanbul'a geldi. Grubun üyeleri uçaklarından havalimanına giriş yaptıkları an  İngilizce olarak " İstanbul sizinle dans edecek, Hoş geldin Masaka Kids African" yazlı pankartla karşılandılar.  Sürpriz karşılama töreninin akabinde grup, havalimanından ayrılmadan önce meşhur dans gösterilerinden kısa bir kesit sundu.


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:30 DHA YURT BÜLTENİ-6 - Haber
12:30 Üsküdar'da denizden erkek cesedi çıktı - Haber
12:29 İnternetten aldığı tabletin kutusundan cam parçası çıktı - Haber
12:28 Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan dans etmek için İstanbul'da - Haber
12:23 Yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinden ay-yıldızlı koreografi - Haber
10:17 Çin'den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı - Haber
02:28 Başkentte trafik ışıklarında 3 araca çarpan otomobil iş yerine girdi: 4 yaralı - Haber
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Haber
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Haber
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Haber
15.12.2019 12:31:25