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Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu Türkiye'ye geldi

Uganda'nın Masaka bölgesindeki bir köyde birlikte yaşayan öksüz ve yetim çocukların bir araya gelerek oluşturduğu ve dans videolarıyla dünyanın ilgisini çeken "Masaka Kids Africana" grubu, Türkiye'ye geldi.

15.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:19
Uganda'nın Masaka bölgesindeki bir köyde birlikte yaşayan öksüz ve yetim çocukların bir araya gelerek oluşturduğu ve dans videolarıyla dünyanın ilgisini çeken "Masaka Kids Africana" grubu, 'ye geldi.
Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gelen gruba İstanbul Havalimanı personeli tarafından sürpriz bir karşılama yapıldı.
Sosyal medyadaki dans videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen "Masaka Kids Africana" grubunun üyeleri, havalimanına giriş yaptıklarında "İstanbul will dance with you, Welcome Masaka Kids Africana" yazan bir pankart ile karşılandı.
Karşılamadan memnun olan çocuklar, pankartın altında fotoğraf çektirdi. Karşılama ekibiyle kucaklaşan dansçı çocuklar, "buggy" adı verilen araçlarla havalimanı çıkışına götürüldü. Ekiptekiler, sürpriz karşılamaya teşekkür etmek amacıyla havalimanı çıkışında dans gösterisi yaptı.
"Masaka Kids Africana" grubu, havalimanından alkışlarla uğurlandı.
Türkiye'ye gelen dansçı çocuklar, 14-23 Aralık arasında İstanbul'da bazı programlara katılacak ve dans gösterisi yapacak.
Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu Türkiye'ye geldi

İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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