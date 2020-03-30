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Afrikalılar salgından batıyı sorumlu tutuyor: Avrupalılara 'koronavirüsler' diye sesleniyor

Yeni tip koronavirüsün çıktığı ülke Çin olsa da salgının en çok Avrupa'da etkisini göstermesi ile Afrika ülkelerinde yaşayan batılılara yönelik ırkçı saldırılar önemli ölçüde arttı. Bazı devlet yetkileri de bu nefret ikliminin oluşmasında rol alıyor

30.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:14
Afrikalılar salgından batıyı sorumlu tutuyor: Avrupalılara 'koronavirüsler' diye sesleniyor
Yeni tip koronavirüsün çıktığı ülke Çin olsa da salgının en çok Avrupa 'da etkisini göstermesi ile Afrika ülkelerinde yaşayan batılılara yönelik ırkçı saldırılar önemli ölçüde arttı.

Bugüne kadar birçok hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan Afrikalılar, Covid-19'un ülkelerinde yayılmasında Avrupalıları sorumlu tutuyor. Ayrıca virüsün ABD, Çin veya Fransa'da laboratuvar ortamında icat edildiğine dair komplo teorileri de halk arasında güçleniyor.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Afrika, Avrupa, Dünya
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