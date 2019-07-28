Haberler» Güncel» Haber

(AFRİN)- Afrin'de Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

- Afrin'de patlama: 1 ölü, 4 yaralıAFRİN - Suriye'nin Afrin kenti merkezinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

28.07.2019 17:29
(AFRİN)- Afrin'de Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı
- Afrin'de patlama: 1 ölü, 4 yaralı
AFRİN - Suriye'nin Afrin kenti merkezinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Afrin şehir merkezinde bir restoranın önünde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Patlamada 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Afrin, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:31   Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
03:10   Bilecik'te yolcu otobüsü tıra çarptı: 17 yaralı
02:58   Bolu - Eski polis kendini astı
02:55   Sivas - Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 yaralı
02:46   DHA YURT BÜLTENİ - 18
02:25   Eski polis kendini astı
02:20   Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 yaralı