Afrin'de 1 Asker Şehit Oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
), Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi. TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Afrin
bölgesinde görevli unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır. Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
(Musa Erdoğan
/İHA)
13 Aralık 2018 Perşembe 19:41