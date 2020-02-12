Haberler » Güncel » Afrin'de 8 kişinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada - Haber

Afrin'de 8 kişinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada

Halep'in Afrin ilçesinde geçtiğimiz günlerde bombalı araçla düzenlenen saldırıda, aracın patlama anına ilişkin görüntüler yayınlandı.

12.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:15Afrin'de 8 kişinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada

Halep'in ilçesinde geçtiğimiz günlerde bombalı araçla düzenlenen saldırıda, aracın patlama anına ilişkin görüntüler yayınlandı.

Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı. Kurtarma ve itfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangına müdahale etmişti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, yol kenarında park halinde duran araçta patlamanın meydana geldiği ve alevlerin etrafa yayıldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Yol kenarında park halindeki araç

-Patlama anı

-Yükselen alevler

-Saldırı sonrası kaydedilen görüntüler



Afrin, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
10:36  KPSS 2020 ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
12.02.2020 13:25:53