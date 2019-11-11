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Afrin'de Barış Pınarı Tekvando Turnuvası düzenlendi

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun desteğiyle Suriye'nin Afrin bölgesinde Barış Pınarı Tekvando Turnuvası düzenlendi.

11.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:55Afrin'de Barış Pınarı Tekvando Turnuvası düzenlendi

Tekvando Federasyonu'nun desteğiyle 'nin bölgesinde Barış Pınarı Tekvando Turnuvası düzenlendi. Organizasyon bölgede ferdi sporlarda yapılan ilk turnuva oldu.

Zeytin Dalı Bölgesi Gençlik ve Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Tekvando Turnuvası'na Türkiye Tekvando Federasyonu, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Afrin yerel yönetimleri destek verdi. Afrin'de düzenlenen turnuvaya Azez, İdlib, Cerablus ve El Bab bölgeleri başta olmak üzere 10 bölgeden sporcu ve antrenörler katıldı. Toplam 10 takımdan 110 sporcunun mücadele ettiği turnuvayı Afrin Mahalli Meclisi Başkanı Muhammed Reşit, Afrin Spordan Sorumlu Meclis Üyesi Kamil Hammud, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz ile Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Dr. Oktay Duymaz da izledi.

Afrin ve çevre ilçelerdeki sporcuların da katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, bölgede ferdi sporlardaki ilk turnuva olma özelliğini taşıyor. Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, turnuvayla bölgede hayatın normalleşmesi, burada yaşayan çocuklara umut aşılamak ve çocuklarla ailelerinin hayata dair motivasyonlarının artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Dr. Oktay Duymaz beraberindekilerle birlikte organizasyon kapsamında, bölgede görevli Hatay Vali Yardımcıları Şenol Bozacıoğlu ve Tolga Polat'ı ziyaret etti. Ziyarette, bölgedeki çocukların daha yaygın bir şekilde tekvando yapabilmesi için yürütülecek çalışmalar konusunda fikir birliğine varıldı.



Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Afrin, Spor

Kaynak: DHA

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