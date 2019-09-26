Haberler » Güncel » Haber

Afrin'de bomba yüklü aracın bırakılma anı kamerada

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde önceki gün infilak eden bomba yüklü aracın bırakılma anı kameralara yansıdı.

26.09.2019 13:26Afrin'de bomba yüklü aracın bırakılma anı kamerada

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde önceki gün infilak eden bomba yüklü aracın bırakılma anı kameralara yansıdı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bomba yüklü minibüsün ara sokağa 2 kişi tarafından bırakıldığı, faillerin olay yerinden telefonla konuşarak uzaklaştıkları görüldü.

Önceki gün Afrin'in Cinderes beldesinde Yalangoz Caddesi'ndeki bir benzin istasyonu yakınlarında gerçekleşen patlamada, 5 sivil hayatını kaybetmiş, 11 sivil yaralanmıştı.

Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.


Suriye, Afrin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:13 Arı zehri üretim kursu yapıldı
15:12 İstanbul'da deprem 4
15:12 Kayseri Şeker'in Şarkışla'daki Pancar Hasat Günü'ne Sivas Valisi de Katıldı
15:11 Saraybosna Helal Fuarı başladı - SARAYBOSNA
15:11 Yetimhane inşa etmek için kolları sıvadılar
15:10 İstanbul'da deprem - Taksim'de boşaltılan bina
15:09 Deprem sonrası Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde hasar meydana geldiği iddia edildi