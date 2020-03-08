Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
08.03.2020 12:47
Suriye 'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Yerel medya, saldırının yerel saatle 12.00 sıralarında gerçekleştiğini; 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Görüntü Dökümü-----------------------------Patlama bölgesinden görüntü-Oluşan hasara ilişkin görüntü
-Detaylar
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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