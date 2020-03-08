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Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

08.03.2020 12:47
Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Suriye 'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yerel medya, saldırının yerel saatle 12.00 sıralarında gerçekleştiğini; 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Görüntü Dökümü

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-Patlama bölgesinden görüntü

-Oluşan hasara ilişkin görüntü

-Detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler : Suriye, Afrin, Güncel
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