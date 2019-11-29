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Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı.

29.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:14Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı
'nin kuzeyindeki ilçesinde bomba yüklü araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı.
Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir caddede bomba yüklü bir araç patlatıldı.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 4 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede de maddi zarar oluştu.
Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

Suriye, Afrin, Güncel

Kaynak: AA

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