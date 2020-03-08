Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı.
08.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:58
Suriye 'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Saldırıda birkaç sivil yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki El Mahmoudiya mahallesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Yerel kaynaklar, patlama nedeniyle birkaç sivilin yaralandığını aktardı. Saldırının terörist YPG/PKK örgütü tarafından düzenlendiği ifade edildi. - AFRİN
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki El Mahmoudiya mahallesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Yerel kaynaklar, patlama nedeniyle birkaç sivilin yaralandığını aktardı. Saldırının terörist YPG/PKK örgütü tarafından düzenlendiği ifade edildi. - AFRİN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı
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