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Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı.

08.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:21
Suriye 'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Saldırıda birkaç sivil yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki El Mahmoudiya mahallesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Yerel kaynaklar, patlama nedeniyle birkaç sivilin yaralandığını aktardı. Saldırının terörist YPG/PKK örgütü tarafından düzenlendiği ifade edildi.
(İHA) Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı

Kaynak: İHA

Etiketler : Suriye, Afrin, Güncel
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