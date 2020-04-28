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Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı (2)

Patlama sonrası yangın görüntüleri Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı: 20 ölü Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 20'ye yükselirken, yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın...

28.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:21
Patlama sonrası yangın görüntüleri Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı: 20 ölü
Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 20'ye yükselirken, yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediğini değerlendiriyor.
Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.
Saldırıda ölen sivillerin sayısı 20'ye yükselirken, onlarca sivil yaralandı.
Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerindeki birçok araç yanarak kullanılmaz hale geldi.
Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.
Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.
Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alan eylemler düzenliyor. Afrin’de bomba yüklü tankerle terör saldırısı (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Afrin, Güncel, Haber

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