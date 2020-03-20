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Afrin'de bombalı saldırı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi.

20.03.2020 21:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:25
Afrin'de bombalı saldırı
Suriye 'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Afrin merkezdeki Raco Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaralı veya can kaybı olmadı. Patlama bölgede hasara yol açtı. - AFRİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Suriye, Afrin, 3. Sayfa

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