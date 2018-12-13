Afrin'de Bombalı Saldırı: 4 Ölü, 9 Yaralı

Suriye
'nin Afrin
kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Suriye'nin Afrin kentinde sivillerin yoğunlukla yaşadığı Raco bölgesinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken, sivil savunma ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması sebebi ile ölü sayısının artabileceği belirtildi.
Dün El Bab'da gerçekleştirilen saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. - AFRİN
Suriye,Afrin
13 Aralık 2018 Perşembe 23:37