Afrin'de bombalı saldırı: 5 yaralı

Suriye
'nin Halep iline bağlı Afrin
ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi ağır yaralandı.
Halep'in Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Yerel kaynaklara göre, patlamada 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Patlamanın yaşandığı bölgede maddi hasar meydana geldi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
Kurtarma ekipleri tarafından yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - HALEP