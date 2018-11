Afrin'de Huzur ve İstikrar Sağlandı" (2)

15 Kasım 2018 Perşembe 18:20



CANKUT TAŞDAN - Afrin Mahali Meclisi Başkanı Said Süleyman, Zeytindalı Harekatı sonrası Türkiye 'nin verdiği destekle yürütülen çalışmaların her geçen gün daha da iyi sonuçlar verdiğini belirterek, "Afrin'de genel itibarıyla huzur ve istikrar sağlandı" dedi.Afrin'in yerel yönetimi için tamamıyla yerleşik halktan oluşan ve Türkiye'nin desteği ile Afrin'in yeniden yapılandırılması için çalışmalarını yürüten Mahali Meclisin Başkanı Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı operasyonu gerçekleşmeden önce Türkiye'nin kendilerini PKK 'nın baskı ve zulmünden kurtarıcağına dair umutlu olduklarını anlattı.Süleyman, operasyon gerçekleştikten sonra halkın büyük bir ümit, muhabbet ve hoşgörü ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarını karşıladıklarını belirtti.Daha sonra Kürtler, Türkler, Araplar ve Yezidilerden oluşan meclisler oluşturulduğunu vurgulayan Süleyman, bazı ufak istisnai durumlar haricinde ilçede genel itibarıyla huzur ve istikrar ortamının sağlandığını kaydetti.Süleyman, bölgenin ekonomik ve ticari yönden kalkınması için çalışmalar başlattıklarını belirterek, "Bölgedeki insanların hayatlarının daha iyi olması için bölgeye desteğin sağlanması hususunda Türk kurumları ve STK 'lar ile çalışmalarımız ve müracaatlarımız var. Bu bölgeye Ticaret Odası kurularak iş adamlarının, fabrika sahiplerin bölgeye yatırım yapmasını sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Zeytin Dalı kapısının açılmasından sonra insanların, ticaretin daha gelişeceği konusunda ümitleri daha da arttı." ifadelerini kullandı.Sağlık ve eğitim alanında da Türk hükümetinin yoğun destek ve çabaları ile çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Başkan Süleyman, "Birçok hastahane ve sağlık merkezini ücretsiz tedavi ve ilaç sağlanacak şekilde insanların hizmetlerine sunduk. Eğitim alanında ise okullarımızın onarımını, öğretmenlerin teminini sağlayarak okullarımızı öğrenime açtık." dedi.Ayrıca su şebekesi altyapısı ve kanalizasyon sistemlerinin altyapısının hazırlandığını belirten Meclis Başkanı Süleyman, bu projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirmek için çabaladıklarını kaydetti.Bütün bu çalışmaların başta Hatay Valiliği olmak üzere Türkiye'nin kendilerine çok büyük destek sağladığını kaydeden Süleyman, bu destek olmadığı halde hiçbir hizmetin ve çalışmanın yürütülemeyeceğini işaret etti.Afrin'de sosyal hayat normale dönmüş durumdaZeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Afrin'de, terör örgütünün izleri de silinmeye başlandı. Teröristlerden arındırılan ilçede sokaklar yeniden "canlanmaya" başlarken, sosyal yaşamın yeniden hareketlendiği ilçe merkezinde açılan iş yeri sayısı da arttı.Afrin genelindeki dükkanlaranın neredeyse tamamında Türk Lirası ile alışveriş yapmak mümkün. İlçedeki dükkanların çoğunda Türk firmalarına ait ürünler satılıyor ve ilgi görüyor. Kızılay tarafından ilçe meydanında kurulan mobil mutfakla her gün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor, gıda kolileri ilçe merkezi ve köylerde dağıtılıyor. Ayrıca Afrin'de kurulan sağlık kuruluşları ve PTT binası sürekli hizmet veriyor.İlçede esnaflık yapan Besam Abdülhakim, harekat sonrası Afrin'de huzurun ve güvenliğin sağlandığını ve kendilerinin durumdan çok memnun olduklarını belirtti. Rahatsızlığı dolayısıyla Türk yetkililerce Antakya Devlet Hastahanesinde ameliyat ettirilerek, tedavisi sonrası tekrar Afrin'e getirildiğini kaydeden Abdülhakim, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk yetkililere Afrin halkına verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti.Bir başka Kürt kökenli esnaf Yahya Abid ise doğma büyüme Afrinli olduğunu, harekat sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri ilçeye geldiğinden beri rahat olduklarını ifade etti. Bölgede ekonomi ve ticaretin gitgide dahada düzeldiğini dile getiren Abid, "Savaş istemiyoruz, sadece huzur istiyoruz. Kim huzur getirdiyse biz onunla beraberiz." dedi.Afrin'de yaşayan Gaziantepli bir Türk olan Hacı Yusuf ise Afrin halkınca harekatın umutla beklendiğini belirterek, "Harekattan sonra hayat normalleşti. Dükkanlar iş yerleri hepsi çalışıyor, insanlar gayet mutlu, okullar açıldı." dedi.Arap ve Kürtler ile ilişkilerinin normal olduğunu belirten Yusuf, bölgede ekonomik hayatında canlandığını ifade ederek, özellikle esnafın daha önce YPG/PKK'lılarca haraca bağlandığını, harekat sonrası hayatın normal seyrine döndüğünü ve ekonomik ve ticari yaşamın rahatladığını vurguladı.Bölgede herkesin genelde Türk parası kullanıldığı anlatan Yusuf, dükkanlarda ürünlerin önemli bir kısmınında Türk ürünleri olduğunu kaydetti. Yusuf, Afrin halkının doğal yaşamını sürdürdüğü bölgenin ekonomik olarak gelişmesinin çevre şehirlerden de göçe neden olduğunu belirtti.