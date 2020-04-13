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Afrin'de mayın patladı: 1 ölü

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın daha önceden döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi.

13.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:46
Afrin'de mayın patladı: 1 ölü
Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin 'de terör örgütü YPG/PKK'nın daha önceden döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi.
Afrin ilçe merkezi çevresinde tarım arazisinde YPG/PKK'nın döşediği mayın, bir çobanın sürülerini otlattığı sırada infilak etti.
Çoban, yaşamını yitirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlediği Afrin bölgesinde mayın temizleme çalışmaları sürüyor. Ancak teröristlerin sivil yaşam alanlarına tuzakladığı mayınlar zaman zaman can kayıplarına neden oluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Afrin, YPG, Güncel
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