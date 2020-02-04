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Afrin'de okul ve camiye füzeli saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristler tarafından Afrin merkezde iki okul ve bir camiye füze atıldığını, saldırı sonucunda 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 7 öğrencinin de yaralandığını açıkladı.

04.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:49Afrin'de okul ve camiye füzeli saldırı
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristler tarafından merkezde iki okul ve bir camiye füze atıldığını, saldırı sonucunda 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 7 öğrencinin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü mensuplarının Afrin merkezde iki okula ve bir camiye 4 tane Grad füzesi attığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin de yaralandığı kaydedildi. - ANKARA

Afrin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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