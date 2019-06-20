20.06.2019 13:03
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Afrin'de ÖSO aracına saldırı: 1 ölü

Afrin

Afrin'de Özgür Suriye Ordusuna ait araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir muhalif hayatını kaybetti.

Afrin'de ÖzgürSuriyeOrdusuna ait araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir muhalif hayatını kaybetti.
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'in merkezinde, ÖSO'ya ait bir araca yerleştirilen bomba, Villalar Caddesi'nde infilak ettirildi.
Patlamada, bir ÖSO mensubu hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.
Önceki gün deAzezilçesinde ÖSO'ya ait araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir ÖSO mensubu yaralanmıştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO,ZeytinDalı Harekatı'yla bölgeyi terörden arındırmıştı ancak terör örgütü Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'tan ve Afrin içindeki gizli hücreleri vasıtasıyla saldırı düzenlemeye devam ediyor.
Kaynak: AA
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