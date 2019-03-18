Afrin'de, Özgürlüğün Birinci Yıl Dönümü

Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş tarafından dünyaya duyuruldu. 18 Mart Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne denk gelmesinden dolayı şehitlere atfedilen zaferin ardından Afrinli siviller, kendilerini teröristlerden kurtarıp huzura kavuşturan TSK
'ya teşekkür etti.
58 gün süren Zeytin
Dalı Harekatı'nda; 54 asker şehit olurken, 240 asker ise yaralandı. 320 ÖSO mensubunun da yaşamını yitirdiği harekatta 4 bin 600'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Kontrolün sağlanmasının ardından Afrin kent merkezi ile bağlı kırsalında başlatılan meskun mahal operasyonlarında ise 300'ün üzerinde mayın ile 2 bin civarında el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.
TSK'nın teröristlerin daha sonra da mayın ve patlayıcıdan temizlediği Afrin'deki yerleşim alanlarına, siviller de dönmeye başladı. İç savaş ve teröristlerin baskısıyla Suriye
içinde farklı bölgelere ya da Türkiye
'ye göç eden binlerce Suriyeli, yeniden Afrin'e dönerek yaşamlarına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Türkiye'nin kamusal anlamda Afrin'de yaşamın normalleşmesine yönelik yaptığı çalışmalar ile kısa sürede eski günlerine dönülen kentte, zaman zaman terör örgütleri tarafından huzurun bozulmasına yönelik düzenlediği bombalı saldırılar da sivillerin tepkisiyle karşılandı.
'TÜRKİYE'YE VE ŞEHİT ASKERLERE MİNNETTARIZ'
Terör örgütünün baskısından dolayı evlerini terk eden ve Zeytin Dalı Harekatı ile kentlerine dönebilen Afrinliler, Türkiye'ye kendi huzurları için yaptığı fedakarlığa şükran borçlu olduğunu ifade ediyor. Türkiye'nin düzenlediği Fırat
Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Cerablus
ile Afrin arasındaki bölgenin teröristlerden temizlendiğini belirten bir Afrinli, "Biz evlerimizi bırakmak zorunda kaldığımızda bir daha geri dönebileceğimizi hiç ummuyorduk. Birçoğumuz bize kucak açan Türkiye'ye gitmiştik. Suriye içerisinde kalanlarımız ise derme çatma yapılan, zeytin tarlaları içerisindeki çadırlarda veya yakınlarının yanında yaşıyordu. Zeytin Dalı Harekatı başlayınca bizim de umudumuz yeniden yeşerdi. TSK'nın başarılı olması içi her gün dua ettik ve sonunda 18 Mart günü Afrin teröristlerden temizlendi. Afrin'den teröristler gidince ve Türk askeri evlerimizin güvenli olduğunu söyleyince geri geldik. Aylardır burada mutlu ve huzurlu şekilde yaşıyoruz. Daha önce teröristlerin baskısı nedeniyle rahatça dolaşamadığımız sokaklarda artık güvenli dolaşabiliyoruz. Zaman zaman teröristlerin düzenlediği bombalı saldırılar bizi asla yıldıramayacak. Bizim artık terör örgütlerine ve teröristlere teslim edecek bir şehrimiz yok. Türkiye'ye ve bu harekatta şehit düşen askerlere minnettarız" diye konuştu.
HATAY VALİLİĞİ BASIN GEZİSİ DÜZENLEDİ Hatay
Valiliği de Afrin'in terör örgütlerinden temizlenişinin birinci yıl dönümü nedeniyle kente basın gezisi düzenledi. Gezi kapsamında yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan gazeteciler, Afrin'de ilk olarak yerel yetkililer bir yıllık çalışmalara ilişkin bilgilendirildi. Afrin Yerel Meclis Başkanı Sait Süleyman, Türkiye Cumhuriyeti
'ne terör örgütlerinden kendilerini kurtardığı için teşekkür etti.
KENTTE YAPILANLARI ANLATTI
Süleyman, yerel meclisin çalışmalarını anlattı ve bir yıllık süreçte 248 okulda tadilat yapılarak eğitim verildiğini, 23 tesiste sağlık hizmeti sunulduğunu kaydetti. Meydanki Barajı'nda terör örgütünün verdiği zararların da Türkiye yardımıyla onarılarak kentin su ihtiyacının sorunsuz şekilde verildiğini anlatan Süleyman, "Afrin'de ticari yaşamın gelişmesi için Ticaret Odası kurulumunu sağladık. Kentte yaşayanlara kimlikleri dağıtıldı. Kentin 7 yıldır yaşanan elektrik sorununu gidermek için çabalıyoruz. 6 ay sonra elektrik sorununu bitirmeyi amaçlıyoruz. Şehrimize üniversite kurulması için de çalışıyoruz ve Türkiye ile bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Trafiğe çıkan araçlara plaka verilmesi hususunda çalışmalarımız devam ediyor. Çiftçilere ücretsiz tohum ve gübre dağıtıyoruz. Bölgede zeytin dışında ürün çeşitliliğini de sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimizi teröristlerden kurtardığı için Türkiye'ye tekrar teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
- Suriye
Türkiye, Afrin, Güncel
Kaynak: DHA