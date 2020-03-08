Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Afrin'de patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler

Afrin'de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araç düzenlenen terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

08.03.2020 12:15
Afrin'de patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Suriye 'nin Afrin ilçesinde bombalı araç düzenlenen terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep yakınlarında bulunan Afrin ilçesinde Siyasa Caddesi'nde bir bombalı araç patlatıldı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yerel kaynaklar, saldırının PKK-YPG terör örgütü tarafından düzenlendiğinin tahmin edildiğini belirtti. - AFRİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Suriye, Afrin, 3. Sayfa
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti Haberler
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi Haberler
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı Haberler
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
Haberler
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haberler
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu Haberler
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu Haberler
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu