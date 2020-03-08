Afrin'de patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araç düzenlenen terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
08.03.2020 12:15
Suriye 'nin Afrin ilçesinde bombalı araç düzenlenen terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep yakınlarında bulunan Afrin ilçesinde Siyasa Caddesi'nde bir bombalı araç patlatıldı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yerel kaynaklar, saldırının PKK-YPG terör örgütü tarafından düzenlendiğinin tahmin edildiğini belirtti. - AFRİN
Suriye'nin Halep yakınlarında bulunan Afrin ilçesinde Siyasa Caddesi'nde bir bombalı araç patlatıldı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yerel kaynaklar, saldırının PKK-YPG terör örgütü tarafından düzenlendiğinin tahmin edildiğini belirtti. - AFRİN
Kaynak: İHA
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