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Afrin'de patlama: 1 ölü, 4 yaralı

Suriye'nin Afrin kenti merkezinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

28.07.2019 17:05
Afrin'de patlama: 1 ölü, 4 yaralı
Suriye'nin Afrin kenti merkezinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Afrin şehir merkezinde bir restoranın önünde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Patlamada 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
(Mahmud Alhalbi/İHA)

Suriye, Afrin, Güncel

Kaynak: İHA

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