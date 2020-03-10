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Afrin'de patlama: 1 yaralı

Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusu'na ait aracın altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

10.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:01
Afrin'de patlama: 1 yaralı
Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusu'na ait aracın altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Afrin'de Suriye Milli Ordusu'na ait aracın altına yerleştirilen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada bir kişinin ağır yaralandığı ve durumunun belirtildi. Yerel kaynaklar saldırının PKK/YPG tarafından gerçekleştirdiğini açıkladı. - HALEP

Kaynak: İHA

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Afrin'de patlama: 1 yaralı
Etiketler : Suriye Milli Ordusu, Afrin, 3. Sayfa
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