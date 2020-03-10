Afrin'de patlama: 1 yaralı
Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusu'na ait aracın altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
10.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:10
Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusu'na ait aracın altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Afrin'de Suriye Milli Ordusu'na ait aracın altına yerleştirilen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada bir kişinin ağır yaralandığı ve durumunun belirtildi. Yerel kaynaklar saldırının PKK/YPG tarafından gerçekleştirdiğini açıkladı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Afrin'de Suriye Milli Ordusu'na ait aracın altına yerleştirilen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada bir kişinin ağır yaralandığı ve durumunun belirtildi. Yerel kaynaklar saldırının PKK/YPG tarafından gerçekleştirdiğini açıkladı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Afrin'de patlama: 1 yaralı
Etiketler : Suriye Milli Ordusu, Afrin, Güncel
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