Afrin'de Suç Çetesi Öso'ya Teslim Oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) ile Özgür Suriye
Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından Afrin
'de yürütülen operasyon kapsamında çökertilen suç çetesi üyeleri ÖSO'ya teslim oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri Zeytin
Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin'de operasyon başlattı. TSK'nın Afrin'de terör örgütü YPG'ye başlattığı operasyon sonrasında suç çetesi Ahrar el Şarkiye
üyeleri ÖSO'ya teslim oldu. Grup üyelerinin yağma ve soygun yaptığı belirtildi. - AFRİN
TSK,Afrin
19 Kasım 2018 Pazartesi 22:09