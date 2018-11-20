Afrin'de TSK ve Öso'dan Yağmacılara Operasyon

20 Kasım 2018 Salı 09:53



20 Kasım 2018 Salı 09:53

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ortaklaşa yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Afrin'de yağmacılara operasyon düzenlendi.Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin'de operasyon başlattı. PYD/YPG'nin işgalinden kurtarılan Afrin'de kamu huzurunu yeniden tesis etmek için çalışmalar sürüyor. Bölgede istikrarı bozmaya çalışan çeteleşen bazı grupların ortadan kaldırılmasına yönelik operasyonun ilk dalgası gerçekleştirildi. ÖSO gruplarının birleşerek oluşturdukları Ceyş ül Vatan grubuna katılmayan Ahrar el Şarkiye ve Şuheda Şarkiye gruplarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında bölgede kendi başına hareket eden Ahrar el Şarkiye üyelerinin yağma, bozgunculuk, kaçakçılık, gasp yaptıkları belirlendi. Soyguncu ve yağmacı çeteler çökertilirken bölgede operasyonların süreceği kaydedildi. - AFRİN