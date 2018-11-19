TSK'nın Afrin'de Gözaltına Aldığı Şüphelilerin, İp Gibi Dizildiği Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'de halka zulmeden, hırsızlık ve çete faaliyetleri yürüten yaklaşık 300 kişilik suç örgütüne karşı düzenlediği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tutulduğu yerden çıkarılma anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

TSK, dün Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan etti. Soygun, gasp ve hırsızlık olaylarının bölgede artması üzerine 300 kişilik suç örgütüne karşı ÖSO'yla beraber 12 saatlik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda birçok şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca yüzlerce silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

AHRUR-U ŞARKİYE GRUBUNA OPERASYON DÜZENLENDİ

Afrin'de yaşananlarla ilgili olarak Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, bütün ÖSO gruplarının birleşmesiyle oluşturulan Ceyş-ül Vatan grubuna katılmayan, ayrımcılık, bozgunculuk, halka zarar üreten Ahrur-u Şarkiye grubuyla ilgili operasyon başlatıldığını söyledi.