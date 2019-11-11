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Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı 2 terörist tutuklandı

Suriye'nin Afrin'in kentinde düzenlenen operasyonda yakalanan ve Hatay'a getirilen terör örgütü YPG/PKK üyesi 2 terörist tutuklandı.

11.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:30Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı 2 terörist tutuklandı
Suriye'nin 'in kentinde düzenlenen operasyonda yakalanan ve 'a getirilen terör örgütü YPG/PKK üyesi 2 terörist tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin Afrin'de yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör örgütü YPG/PKK üyesi M.A. (21) ve K.F. (20) yakalandı.
Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinde Türk askerine karşı terör örgütüyle hareket ettiği belirlenen 2 terörist, Hatay'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve K.F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afrin, Hatay, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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