Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Afrin'de yakıt tankeri patladı

Afrin'de yakıt tankerinin patlamasının sonucu 5 kişi yaralandı.

08.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:30
Afrin'de yakıt tankeri patladı
Afrin 'de yakıt tankerinin patlamasının sonucu 5 kişi yaralandı.
Suriye'nin Afrin kentinde Bulunan Esrefiye caddesinde bir yakıt tankeri patladı. Beş kişinin hafif şekilde yaralandığı patlama nedeniyle büyük bir yangın çıktı. Caddede bulunan sivillere ait araç yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Patlama ardından olay yerine gelen sivil savuna ekipleri, patlamaya bombanın ya da bir patlayıcının neden olmadığını ifade etti.
Patlamanın nedeni araştırılıyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Afrin, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Afrin'de yakıt tankeri patladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu Haberler
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye’nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor Haberler
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek Haberler
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
İspanya’da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını paylaştı Haberler
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:43: TRT Çocuk'tan hijyen kurallarını öğreten şarkı - Haber 13:42: "Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği" video konferansı - Haber 13:41: ESENYURT'TA PATLAMA OLAN DAİRE İÇERİDEN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 13:40: Rus ordusu 8 adet korona virüs hastanesi inşaatını tamamladı - Haber 13:40: Japonya'da korona virüsü vakalarının sayısı 5 bin 480'e yükseldi - Haber 13:38: Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek - Haber 13:19: Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayali gerçek oluyor - Ekonomi 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı - Haber 12:29: Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı - Haber