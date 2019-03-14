14 Mart 2019, 14:07
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Afrin'de Ypg/pkk'nın Tuzakladığı Bomba İmha Edildi

Afrin

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de işlek bir caddeye tuzakladığı bomba imha edildi.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın Afrin'de işlek bir caddeye tuzakladığı bomba imha edildi.

Yerel emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre YPG/PKK, Afrin ilçe merkezinde Nevruz ve Saray bulvarları arasındaki Racu Caddesi'ne bomba yerleştirdi.

Bombayı fark eden güvenlik güçleri, kontrollü şekilde patlattı.

Olayda, can ya da mal kaybı yaşanmadı.

YPG/PKK, Türkiye'nin de desteğiyle kurulan güven ortamını bozmak için gizli hücreleri ve ilçenin güneydoğusunda işgal ettiği Tel Rıfat'tan Afrin'de aralıklarla saldırılar düzenliyor. Afrin, PKK, Güncel
Kaynak: AA