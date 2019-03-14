Afrin'de Ypg/pkk'nın Tuzakladığı Bomba İmha Edildi

Terör örgütü YPG/ PKK
'nın Afrin
'de işlek bir caddeye tuzakladığı bomba imha edildi.
Yerel emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre YPG/PKK, Afrin ilçe merkezinde Nevruz ve Saray
bulvarları arasındaki Racu Caddesi'ne bomba yerleştirdi.
Bombayı fark eden güvenlik güçleri, kontrollü şekilde patlattı.
Olayda, can ya da mal kaybı yaşanmadı.
YPG/PKK, Türkiye
'nin de desteğiyle kurulan güven ortamını bozmak için gizli hücreleri ve ilçenin güneydoğusunda işgal ettiği Tel Rıfat'tan Afrin'de aralıklarla saldırılar düzenliyor.
Afrin, PKK, Güncel
Kaynak: AA