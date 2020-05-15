Afrin'deki tarihi 2 yapı Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore ediliyor

Afrin'deki tarihi 2 yapı Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore ediliyorHATAY Vakıflar Bölge Müdürü Çiçek, Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan tarihi cami ile türbenin, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce restore edildiğini söyledi.

15.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:14
Afrin'deki tarihi 2 yapı Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore ediliyor
HATAY Vakıflar Bölge Müdürü Çiçek, Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan tarihi cami ile türbenin, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce restore edildiğini söyledi.
Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, Habibi Neccar Vakıf Kültür Konakları'nda değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, Vakıflar Haftası kutlamalarının dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle sosyal medya üzerinden sürdüğünü belirtti. Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak sorumluluk sahaları olan Hatay ve Osmaniye'de yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Çiçek, çalışmalarının sadece Hatay ve Osmaniye ile sınırlı olmadığını söyledi.
Kentte birçok restorasyona devam ettiklerini kaydeden Çiçek, Afrin'de 2 yapının restorasyon faaliyetini yürüttüklerini de belirtti. Çiçek şöyle konuştu;
"Genel müdürlük olarak Bosna Hersek'te, Kosova'da, Makedonya'da olduğu gibi Suriye bölgesinde de ecdadın kurmuş olduğu vakıfların yapmış olduğu eserlerin onarımına büyük bir önem veriyoruz. Bu amaçla Afrin'deki Şeyh Hadid bölgesindeki Ömer Bin Hattab Camii ile Şerran'daki Nebi Huri Türbesi'nin restorasyonuna başladık. Ömer Bin Hattab Camii'nin kimliğini ortaya çıkaracak çok kıymetli çalışmalar yapıyoruz. Yine Nebi Huri Türbesi de milattan sonra 3'üncü yüzyıla tarihlenen bir Antik Roma Dönemi kümbet yapısıdır. Bunu da çevresindeki niteliksiz yapılardan arındırıyoruz ve kümbeti ortaya çıkarıyoruz. Böylece buradaki eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması için ciddi bir çaba sarf ediyoruz."
Çiçek, restorasyon çalışmalarında 7 teknik personelin yanı sıra 30'a yakın yüklenici çalışanın sahada olduğunu, her iki eserin de restorasyon çalışmalarının bu yıl sonunda bitmiş olacağını kaydetti. Afrin’deki tarihi 2 yapı Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore ediliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Suriye, Afrin, Hatay, Güncel, Haber

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