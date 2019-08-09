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Afrin'deki üs bölgesine saldırı: 2 asker yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Afrin'deki bir üs bölgesine, Tel Rıfat'tan YPG/PKK'lı teröristlerce, tanksavar roketiyle yapılan saldırıda, iki asker yaralandı.

09.08.2019 14:39
Afrin'deki üs bölgesine saldırı: 2 asker yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Afrin'deki bir üs bölgesine, Tel Rıfat'tan YPG/PKK'lı teröristlerce, tanksavar roketiyle yapılan saldırıda, iki asker yaralandı. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.

Afrin'deki hain saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vurulmuştur." ifadeleri yer aldı.

Afrin'deki üs bölgesine saldırı: 2 asker yaralandı

Afrin, Güncel

Kaynak: Dunya.com

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