Afrin
'e yoğun askeri araç sevkiyatı
HATAY – Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin, Afrin'deki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinden askeri konvoy geçti.Geçiş sırasında yol trafiğe kapatıldı Türkiye
'deki çeşitli bölgelerden gönderilen 30 zırhlı araç Hatay'a geldi. Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Afrin'deki birliklere doğru hareket etti. Afrin'deki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
10 Aralık 2018 Pazartesi 23:55