10 Aralık 2018, 23:55
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Afrin'e Yoğun Askeri Araç Sevkiyatı

Afrin'e yoğun askeri araç sevkiyatıHATAY – Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'deki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti.

Afrin'e yoğun askeri araç sevkiyatı

HATAY – Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'deki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti.
Geçiş sırasında yol trafiğe kapatıldı
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen 30 zırhlı araç Hatay'a geldi. Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Afrin'deki birliklere doğru hareket etti. Afrin'deki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
10 Aralık 2018 Pazartesi 23:55



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